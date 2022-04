Antoine DUPRÉ

Les activités que j’ai menées au sein de différents secteurs géographiques viticoles m’ont permis d’avoir une vision assez complète de l’œnologie et des enjeux viti/vinicoles du raisin jusqu'à la commercialisation.

Au fil de mon expérience professionnelle, j’ai constaté que la meilleure façon de créer une relation de confiance avec les Marchés et donc de les fidéliser était de parler avec passion et simplicité du produit, de son histoire et celle de son environnement.

Aujourd’hui, la commercialisation du vin peut être plus difficile que sa production. J’ai donc décidé d’apporter à mes compétences d’œnologue, la connaissance des marchés, du commerce international et du marketing en obtenant un Mastère spécialisé « Commerce Internationale des Vins et des Spiritueux » de l’ESC-Dijon.

Je suis convaincu qu’un œnologue doit posséder cette double facette, technique et commerciale ! Cela permet de mettre en confiance plus rapidement, de comprendre les attentes des Marchés et donc de développer un partenariat fort.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Viticulture

Commerce international

Dégustation

Négociation achats

Technique