Dominique SAUTET

Bonjour !

Je suis le fondateur et gérant de In Terroirs Veritas depuis octobre 2013.

Je travaille avec les enseignes de la Distribution Moderne depuis près de 20 ans.

J’ai travaillé à la fois :

• au sein de multinationales formatrices et reconnues (Procter & Gamble, Kellogg’s, Mars)

• dans la distribution elle-même (IRTS, Groupe Casino à Genève).

Passionné par le vin et souhaitant allier travail et passion, j’ai suivi en 2010-2011 une formation spécifique et obtenu le Mastère spécialisé en Commerce International

des Vins et Spiritueux de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon.

Après une expérience réussie en tant que Directeur Commercial de la Maison Corton André en Bourgogne, je crée In Terroirs Veritas en octobre 2013.

In Terroirs Veritas accompagne commercialement les Domaines et Maisons souhaitant travailler avec les centrales d’achat nationales de la Grande Distribution, notamment en Foires aux Vins.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Directeur Commercial

Vin

Négociation