Christophe BOU

Directeur commercial depuis 7 ans, dans l’univers exigeant et formateur de la grande distribution, je souhaite mettre mon expertise acquise au service d’une entreprise en mouvement (en croissance ou en changement) avec une dimension managériale forte sur un secteur d’activité différent pour l’aider à atteindre ses résultats.



Mon profil se résume par :

►13 ans de management d’équipes pluri-disciplinaires importantes avec les méthodes et outils acquis chez Danone

► 7 ans d’expérience au sein du comité de direction de Mediaperformances

► Double expérience PME/Grand groupe

► Vente/négociation stratégique via des accords annuels ou pluriannuels avec 100% des enseignes de la grande distribution.



Manager passionné, je suis convaincu qu’une équipe mobilisée autour d’une stratégie claire et des valeurs d’exigence et d’équilibre est la voie principale pour créer de la Valeur pour l’entreprise.



Compétences : Management | Négociation | Stratégie | Développement des ventes | Shopper Marketing | Conduite du changement