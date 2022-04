Karine MOREAU

J'ai une double expérience à la fois de grands groupes (Général Electric, Masterfood, groupe Danone, Brasserie Kronenbourg) et de start up (Skytraining) sur 3 types de fonctions et compétences :

- Commercial

- Management

- Fonctions Support à la Vente (merchandising, analyse d'enseignes, formation).



Mes atouts : un dynamisme, une authenticité et une polyvalence.



Je suis actuellement en poste



Mes compétences :

Agroalimentaire

Commercial

Dirigeant

Formation

Management

Outils de vente

PME

Vente