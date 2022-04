Antoine EPITALON

En activité au ministère de la défense pendant trente ans, j’y ai tenu alternativement des fonctions opérationnelles, d’expertise puis de direction, dans le secteur de la gestion de parcs de matériels aéronautiques et celui des systèmes d'information. Dans ce contexte, j’ai pu diversifier mes compétences et progresser dans un environnement caractérisé par les exigences conjointes d’efficacité opérationnelle, de sécurité et de maîtrise des coûts.

Pouvant m’appuyer sur une riche expérience du management à différents niveaux de décision, et doté de spécialisations en gestion des risques techniques et en supply chain, j'ai aujourd'hui comme objectif d'accompagner les petites entreprises (TPE-PME) du secteur industriel dans le pilotage de leurs performances et dans l'intégration de la confiance numérique dans leur stratégie de développement.