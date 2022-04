Antoine FAUGÈRE

ACHETEUR



6 ans d'expérience dans les achats industriels, après avoir été recruteur

au Canada, traversé l'Atlantique à la voile et l'Amérique du sud à vélo, je

suis disponible rapidement et souhaite revenir dans la fonction achat.



J'ai d'excellentes compétences en négociation, un fort esprit d'analyse et

j'apprécie travailler dans un environnement dynamique.



Ma personnalité : très bon relationnel, je m'adapte et j'apprends vite pour

être force de proposition. De nature positive et optimiste, j'aime le

challenge, le dépassement de soi et le travail d'équipe !