Antoine FAUREL

Titulaire d'un B.T.S Charpente Métallique j'ai travaillé un an en tant que dessinateur projeteur. Suite à cela j'ai décidé d'approfondir mes connaissances dans la soudure car c'est un domaine qui m'intéresse et m'a toujours attiré. J'ai donc décidé de suivre la formation I.W.T au sein de l'I.S de port de bouc.



Titulaire du cofrend PT II depuis janvier 2015, j'ai intégré l'Apave en tant qu'inspecteur suite à l'obtention de mon diplôme.



Actuellement sur Flamanville pour réaliser mon travail d'inspection, je suis ouvert toutes propositions d'emploi.



Merci de me contacter à mon adresse mail : a-faurel@orange.fr



Mes compétences :

Bug Tracking System

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Aluminium