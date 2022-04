Antoine FAUTRAD

Pour présenter plus de détails me concernant, j'ai déplacé mon profil à cette adresse : http://fr.linkedin.com/in/nomyth





TECHNICIEN GÉNÉRALISTE EXPERIMENTÉ

Électricité, Électronique, Informatique, Bureautique, Mécanique, Bâtiment.

Facilités pour l'organisation en général.

Procède à des interventions sur des champs techniques ou technologiques différents.

Apprécie et suggère des axes d'applications.

S'adapte rapidement à des situations critiques afin d'y apporter des solutions/alternatives.

Assure l'entretien courant avec ou sans consignes, plans ou programmes de maintenance.

Remet en état les installations, matériels, réseaux, bâtiments, par échange ou réparation.

Soumet à appel d'offre.

Assure le contrôle des devis et leur suivi.

Rend compte des interventions des sociétés de service, oralement ou par écrit.