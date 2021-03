La polyvalence c'est aussi un atout. Le service client et une bonne commercialisation sont les clés de la réussite.



Polyvalent,rigoureux et réactif.

Conseiller,Vendre



Passionné d'informatique et nouvelles technologies .



https://www.linkedin.com/in/antoinegary/



Mes compétences :

Réparations Informatique

Gestion des stocks

Respect des délais

Sécurité au travail

Réseaux informatiques & sécurité

Conseil