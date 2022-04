Antoine GOSMAT

Avec une expérience de 4 ans en tant que contrôleur de gestion dans l’industrie, doté d’une spécialisation dans le milieu du recyclage et de l’énergie, je souhaite poursuivre mon expérience dans un contexte industriel et plus particulièrement dans une unité opérationnelle ou au sein d’un groupe.



Au sein de deux sociétés spécialisées dans la valorisation de la biomasse et le recyclage de papiers, j’ai développé une vision opérationnelle des problématiques liées à l’industrie, comme la gestion des coûts de production, la mise en place d’outils de calculs de coûts de revient, le développement de tableaux de bords industriels ainsi que l’analyse de rentabilité de divers projets d’investissements.



J’ai également acquis une expertise en informatique lors de ma formation et mes précédentes expériences, étant capable de structurer les processus de contrôle de gestion dans une société en plein développement, tant au niveau des systèmes d’informations que sur Excel et les logiciels de business intelligence.



Flexible et autonome, ayant une expérience d’un an à l’international ou j’ai pu m’enrichir d’une culture de travail différente, je saurais m’adapter et trouver ma place rapidement au sein d’une entreprise dynamique dans laquelle je pourrais apporter mon sens de l’initiative.





Mes compétences :

Business plan. dossier de financement

Analyse des Coûts et Comptabilité Analytique

Développement outils de pilotage

Tableaux de bord

Suivi budgétaire & reporting

Contrôle de Gestion

Industrie