Antoine GOSSE est d’expérience industrielle, autodidacte, proche du terrain et grand sens de l’humain. Antoine GOSSE cherche à bâtir une nouvelle vie professionnelle, pour cela il a créé une société de Prestations de Services, DANANT.



Membre de la CCIVS (Chambre de Commerce et Industrie du Valais (CH)) et de la CCIFS (Chambre de Commerce et Industrie France Suisse) http://www.ccifs.ch/



DANANT vous propose des prestations de services dans les domaines du Traitement de surfaces, de la Conception d'engins par l'énergie propre Hydrogène sans batterie, du Management de Transition appuyé par une structure internationale, du Diagnostic d'entreprise et de Développement Commercial de nouveaux projets.



Missions principales :

- Ambassadeur pour le leader du Traitement de surfaces automobile Européen, ELECTROPOLI.

- Développement commercial sur la conception d'engins propulsés par l'hydrogène, GREENGT.

- Développement du marché du Management de Transition avec MANAGERS EN MISSION sur tous les domaines d'une entreprise et avec DIRIGEANTS & INVESTISSEURS spécialisé dans le redressement d'une entreprise.

- Participation au développement et lancement d’un nouveau produit de sécurité des travaux de rénovation dans le secteur du bâtiment, "CLEANJOB Solution" nous seront présent au salon BATIMAT début novembre 2015 à Villepinte (R. Nord Paris).



Missions complémentaires et/ou ponctuelles :

- Diagnostic d’une entreprise d’électromécanique.

- Apporteur d’affaires dans différents domaines comme l’emboutissage fin, les énergies renouvelables, etc.

- Cession d’actifs immobiliers industriels, exemple d’un centre administratif opérationnel immédiatement, avec 4 plateaux de 800 M2 sur la zone d’activité de Saint-James (F50, à moins de 30 mn de RENNES) à un prix défiant toute concurrence.

- veille technologique dans le domaine de l’électrochimie hors automobile,

- recherche de partenaires sur des évènements en première mondiale ou nationale.



Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour toutes opportunités.





