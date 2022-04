Antoine Grasland, 25 ans : actuellement ingénieur CET sur un grand projet



Brièvement : (détails ci-dessous)



*3 expériences à l’international déjà réalisées (6 mois Corée du Sud, 6 mois Canada, 1 an Philippines).

*4 expériences professionnelles en travaux chez Bouygues et Vinci :





- Actuellement ingénieur CET sur l'opération de la Cité Musicale de l'Ile Seguin (CDI). Responsable du pilotage des locaux techniques de l'opération : 110 locaux de tous types (CVC, désenfumage, CFO, cfa, plomberie...). Gestion d'une équipe de 3 personnes. Coordination de sous traitants, planification, études...



- 1an aux Philippines sur un projet de parc solaire avec Bouygues Énergies & Services. (CDD et VIE). Responsable du suivi du planning et de la coordination de l’opération. Pilotage de 130 personnes en direct sur la partie civile, réalisation du drainage du site (170ha) et de la clôture. Mission de coordination et de lien en travaux entre solaire et civil. Suivi de l’avancement et des livraisons en solaire.



- 10 mois chez Bouygues Bâtiment sur une opération d'envergure nationale située dans le 15ème arrondissement (3,5G€, PPP), PFE puis embauche en intérim. Mission d'appui technique au sein des CEA (en charge du lien entre CEA et CET) Cfa, SSI, GTB, contrôles d’accès, CVC...



- Stage de 7 mois (6 + 1 de prolongation) réalisé chez GTM bâtiment. 110 logements neufs et réhabilitation sociale en site occupé. Réalisation de l’ensemble du second œuvre, coordination des sous-traitants, consultations…





Formation d’ingénieur généraliste orienté bâtiment et gestion de projet. (UTC Compiègne, Génie des Systèmes Urbains).



[Construction, urbanisme, environnement, réglementation, management, économie, planification, contrôle…]

Elle vise à permettre de pouvoir communiquer avec l’ensemble des acteurs des projets de construction.



Connaissances élémentaires en informatique et programmation.



Parcours scolaire original et varié



Mes compétences :

Notions de programmation

Bureautique [Office et open office]

MATLAB

Estimation [Excel, l'Estimateur Général]

BAFA complet. Direction de camp

Logiciels de gestion [MS Project,Primavera,Tilos]

Logiciels de conception [Autocad, Revit,Sketchup]

Gestion de projet