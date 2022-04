Antoine GROSSET

Apres obtention d'un BTS agencement de l'environnement architectural, j'ai intégré il y a de cela 10 ans un poste de chargé d'affaire dans une entreprise produisant du mobilier essentiellement métal et bois avec un parc machine à la pointe du numérique.

Depuis, j'ai intégré une plus petite entreprise m'offrant beaucoup plus de rayons d'actions. Nous mettons en relation des offres de fabrication de nos partenaires étrangers selon les demandes de chacun de nos clients.



Autonome sur le pack Office, Sketchup, outils CRM/ERP,



Dans le cadre de nouveaux challenges, je suis à l'écoute d'opportunités



Mes compétences :

Export

Commerce B2B

Achats internationaux

Agencement de magasins