Antoine GRZEGOREK

Après avoir terminé ma reconversion professionnelle grâce au CESI d'Arras; en ayant obtenu mes diplômes de Gestionnaire de Maintenance des Supports Informatiques (GMSI) en suivant un contrat de professionnalisation chez Cereal Partner France ( groupe Nestlé ) à l'usine d'Itancourt (02) et de Responsable en Ingénierie Reseau (RIR) également en contrat de professionnalisation au sein de l'usine Reydel de Gondecourt (59) ainsi que le CQP d'administration système délivré par le FAFIEC; Je suis actuellement en poste d'administrateur système et réseau au sein de l'entreprise 2 Minutes Animation sur le site d'Angoulême.



Je suis aujourd'hui diplômé de niveau II (équivalent BAC +4). Cette reconversion m'a permis de me spécialiser en administration réseau informatique et en administration de systèmes afin de concrétiser mes projets de vie.

N'hésitez pas à me contacter via mon profil.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Aisance relationelle

Microsoft Office

Rédaction

ITIL Foundation V3

CQP Systeme