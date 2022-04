Antoine HADY

A l'issue d'une formation commerciale et marketing, de différentes expériences professionnelles et d'une expérience de création d'entreprise au Japon. J'ai pu définir avec précision mon avenir professionnel. Mon attrait pour les postes de management et de marketing dans le domaine commercial et la réussite dans ces postes occupés m'ont conforté dans l'idée de consacrer ma carrière professionnelle dans cet univers.

Mon expérience professionnelle me permet d'être efficace dans les domaines commerciaux, du marketing et du management.

Cette polyvalence me permet de remplir les attentes liées a un poste dans un service précis ou de mettre celle ci en œuvre afin de répondre à une demande nécessitant des aptitudes dans l'ensemble de ces domaines.

Enfin mon enthousiasme, ma motivation et mon adaptabilité me permettront de donner la pleine mesure de mes capacités dans tous secteurs d'activités afin de participer a la réussite de l'entreprise.



Mes compétences :

Animation commerciale

Négociation commerciale

Encadrement

Animation de réunions

Communication interne

Communication externe

Réseaux sociaux

OpenOffice

Développement commercial

Marketing

Relations clients

Microsoft Excel

Mac OS

Microsoft PowerPoint