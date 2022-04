Antoine HOUSSIN

J'ai toujours été intéressé par le commerce dans le domaine professionnel tant par son coté international que par sa diversité qui font écho avec le secteur du transport.

J'ai donc réalisé mon parcours scolaire en ce sens avec un BTS Commerce International complété par un Bac +3 à l'ISTELI.

J'ai ensuite intégrer DHL Global Forwarding à l'aéroport de Lyon St Exupéry en tant qu'Agent de transit maritime dans une cellule client dédié. Je mets ainsi en pratique mes connaissances commerciales et opérationnelles et engrange également de l'expérience dans ces domaines.

Suite à une nouvelle affectation, j'ai intégré le service commercial au poste de Customer Service. Cette nouvelle expérience me permet de mettre en pratique ma capacité de flexibilité pour répondre aux attentes et besoins des clients. Je souhaite maintenant mettre mes compétences dans le domaine de la vente et de les achats. Mon prochain projet est une expérience à l'étranger.



Mes compétences :

Rigueur dans le travail

Curieux / Ouvert d'esprit

Ecoute client

Flexibilité

Autonomie