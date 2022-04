Guillaume FAU

Enthousiaste, créatif et satisfait que mon activité, post reconversion, soit reconnu et perçu positivement aussi bien techniquement que commercialement:

j'ai acquis rapidement l'autonomie dans tous les secteurs majeurs de la commission de transport. Je conduis quotidiennement: les opérations import/export aérien et maritime, pour un grand compte multi-site sur toute la France.

Premier relai commercial, je mène les mises en place, les recherches de solutions nouvelles, et

les présentations commerciales auprès des filiales que celui-ci souhaite intégrer à sa supply chain globale.

j'anime les entretiens trimestriels; j'alimente l'ensemble des tableaux de bord et des comptes-rendus de performance.

enfin j'organise et effectue des séances de mise à niveau chez le client (notamment autour des procédures de douane, rédaction de factures export, prises en charges des marchandises import, Incoterms).

Mon objectif : développer les parts de marchés et la satisfaction client.



Mes compétences :

IATA

Transport aérien

Transport International