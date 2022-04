Antoine ISIDOR

Dynamique et déterminé, volontaire et désireux de participer à l'effort collectif pour comprendre comment parvenir à l'objectif défini, je cherche aujourd'hui à mettre à profit mes compétences et mes connaissances pour relever de nouveaux défis.



Compétences métier :

Expert en gestion et développement des normes liées aux transactions bancaires

EPC, ISO-20022, CFONB - Formats CFONB et XML SEPA

Payments Initiation - Cash Management - Payments Clearing & Settlement - Account Management

Mobilité bancaire - SEPAmail

Outils de gestion des transactions bancaires, automatisation et périphériques mobiles.

Migration et intégration au systèmes d'information.

Développement & Maintenance de plateformes multi-flux : WEB / SWIFT / EBICS / PeSIT

Assistance au développement des systèmes d'information Mutualistes

Assistance au suivi du renouvellement annuel Mutualiste



Compétences managériales :

Expert en gestion de projet, mise en œuvre de la conception au déploiement final

Processus de modernisation et de développement, intégration au système d'information

Qualification et validation des produits

Définition et réalisation de plans, cahiers et campagnes de tests

Automatisation des tests

Gestion de la relation client, organisation et gestion du support client

Conseil en stratégie commerciale

Encadrement et gestion d'équipes pluridisciplinaires



Mes compétences :

Conduite de projet

Conduite du changement

Analyse fonctionnelle

Spécifications fonctionnelles

Conception fonctionnelle

Conduite de réunion

Recette fonctionnelle

Développement informatique

Test logiciel

Qualité produit

Informatique bancaire

Gestion de projet informatique

Applications mobiles

Système d'information

Gestion de la production

Gestion de la relation client

Gestion du stress

Pilotage d'activité

Pilotage d'équipe

Pilotage de la performance

Prise de parole