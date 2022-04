Antoine JARDIN

Ingénieur d’études dans le domaine des télécoms depuis plus de six ans, mes missions précédentes m’ont amené à capitaliser rapidement les connaissances techniques et fonctionnelles nécessaires à la bonne conduite des projets. J’ai acquis une bonne vision globale des problématiques et des métiers chez un constructeur télécom et travaillé par ce biais chez divers opérateurs téléphoniques. Grâce à mes connaissances acquises dans de nombreux projets UMTS (radio, optimisation, équipements, Inter Operability Tests (IOT), intégration et validation, support niveau 2 et 3 (24h/24 7j/7), architecture réseau) ainsi qu’aux deux solutions d’équipements radio proposés par Alcatel-Lucent, j’ai mis à profit mes qualités techniques et relationnelles.