Antoine KRIER

Un peu d'histoire :

Autodidacte, j'ai fondé à Rennes en 1983 la société KRIER, éditeur de logiciel pour les professionnels de l'immobilier. En 2003, KRIER (30 collaborateurs) a fusionné avec H2I (autre éditeur de logiciel sur Paris et Lyon) pour former le Groupe H2I-KRIER (65 collaborateurs).



Le Groupe s'est développé (15 % de croissance annuelle) et a été vendu en 2006 (la société KRIER continue bien sûr et porte toujours mon nom !). J'ai cessé toute fonction dans le Groupe mi 2006.



Depuis, j'ai investi dans plusieurs sociétés High Tech et Internet en tant que Business Angel, en général dans le cadre de LOGODEN PARTICIPATIONS.



