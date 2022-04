Antoine LACRAMPE

Analyste Oracle Applications

Supply Chain



Systèmes d’exploitation : MS Windows, Unix, Linux

Fonctionnel : ERP Oracle E Business Suite modules Stocks (INV), Commandes fournisseurs (PO), Achats (iProc) et Commandes clients (OM).

Programmation : SQL, PL/SQL, C shell

Outils : Toad pour Oracle, Workflow Builder, Forms 6i, Reports 6i

Divers : Méthode Merise 2, modélisation Win’Design, MS Office



Langue : Anglais parlé et écrit (séjours en Angleterre et en Irlande), Allemand (notions)



Mes compétences :

Business

ERP

Maintenance

Maintenance applicative

OEBS

Oracle

Oracle Applications

Oracle E business Suite

PGI

SIG

Système d'Information

Tierce Maintenance

Tierce Maintenance Applicative

TMA

Information Technology