Antoine LACROZE

Consultant associé de DIGIWAY Consulting, j'interviens depuis plus de 15 ans comme conseil et formateur pour accompagner les entreprises dans la création et l’optimisation de leurs centres de contacts.



Domaines d’expertise :



Fonctionnelle : gestion de la réception d’appels, campagnes d’émission d’appels, pilotage, prévision, dimensionnement, planification, gestion de la qualité et des performances



Technique : architectures téléphoniques, ACD, ERMS, technologies vocales, dialer, applicatif de gestion de contact, web call center, solutions SaaS, workforce management, quality monitoring



Relation Client : segmentation marketing, CRM, multicanal, gestion de campagne, télévente





Mes compétences :

Gestion de projet

Planification Opérationnelle

Centre de relation client

Prévision et modélisation

Planification

Pilotage

Qualité