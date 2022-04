Antoine LAFORET

Chargé d'Affaires Menuiseries au sein de la société Atlantem Industrie (Groupe Atlantem/ Vendôme), je suis en charge de développer et de suivre activement de nombreux clients professionnels en B to B sur le secteur du 06 et 83.

Notre secteur d'activité est la commercialisation de Menuiseries (Alu, Pvc et Bois), volets roulants et fermetures plates ( volets battants PVC, bois et Alu ainsi que les persiennes pliantes ou coulissantes)



Mes compétences :

Vente B2B

Vente

D�veloppement commercial