Antoine LAROCHE

J’ai construit mon expérience en occupant:

* des fonctions orientés industrie (responsable qualité, responsable de production)

* des postes de gestion de la relation clients & fournisseurs (directeur des achats, directeur commercial) * puis des postes plus orientés stratégie et management (direction générale de filiale).



J’ai réalisé mon parcours professionnel dans des environnements complexes avec des enjeux d’organisations forts, allant de la PME agroalimentaire à des filiales d’un grand groupe International de la première transformation agricole (Groupe Soufflet).



Passionné par la relation entre l’amont et l’aval de la filière, j’ai toujours cherché à optimiser son fonctionnement et à assurer son adaptation aux besoins des clients pour créer de la valeur.



En tant que développeur de business, j’ai toujours mené de front des missions opérationnelles et des missions stratégiques pour le compte de mes actionnaires.



Grâce à mon leadership, j’apporte à mes équipes une vision claire des enjeux et des challenges à relever ainsi que les moyens pour faire évoluer l’activité vers plus de performance industrielle et commerciale aux services des clients exigeants, en France comme à l’export



Mots Clefs : Direction Générale, Direction de Filiales, agriculture, agroalimentaire, Industrie, PME, restructuration, développement commerciale, organisation, culture client, management, acquisitions,



Mes compétences :

Achats

Agriculture

Agroalimentaire

B2B

B2C

Commercial

Direction générale

Force de proposition

Gestion de crise

Ingredients

Innovation

International

Management

Marketing

Marque nationale

MDD

Négociation

Qualité

RHD

RHF

Stratégie

ventes

Industrie