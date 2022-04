Isabelle PITZ-PARRA

Fondatrice et gérante de la société Hunanim, spécialisée dans le conseil et la formation aux entreprises en ergonomie, prévention des TMS, de la santé au travail, …, j’accompagne les entreprises dans leurs projets dans un souci de performance globale et durable, avec l’objectif d’allier santé, qualité et productivité.

Habilitations et certifications :

-Intervenante en prévention des TMS référencée par l’ARACT, la CARSAT et l’A.P.S.T. Centre-Val de Loire

-Intervenante en prévention des risques professionnels (IPRP) enregistrée par la DIRECCTE Centre Val de Loire

- Formatrice de « personne ressource » et « chargé de prévention » TMS Pros certifiée par l’INRS

- Accompagnatrice d’entreprises et de territoires dans la transformation vers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC), formée par ATEMIS

Membre de réseaux :

- Réseau Innovation par les Services Nekoé https://nekoe.fr/

- Membre du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprise - Section Orléans)



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Formation

Conduite du changement

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

MapInfo

Ergonomie