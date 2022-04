Antoine LB

Ingénieur Centralien de formation, avec une spécialisation en développement des systèmes industriels, je suis actuellement en poste chez Tetra Pak en tant que coordinateur WCM, après 9 années dans le domaine du conseil en optimisation de la performance industrielle.



Mon parcours au sein du cabinet de conseil EFESO, reconnu sur le plan international, m'a permis d'acquérir de solides compétences dans la mise en place de démarches d'amélioration continue et d'optimisation de la performance. J’ai notamment une forte expertise dans les méthodes et outils du Lean Manufacturing ou de la TPM, les ayant appliquées (et faites appliquées) à de nombreuses reprises.



Mes interventions ont essentiellement concerné des sites industriels et logistiques, dans tout type de secteur d'activité (agroalimentaire, nucléaire, cosmétique...) et sur des missions portant sur toute la chaîne de la valeur du produit.



Ces missions m'ont également beaucoup apporté sur le plan relationnel et humain ; en effet la nature de ces missions me met en contact permanent aussi bien avec les opérationnels qu'avec les équipes de direction ou les services supports. Aussi, cela me permet aujourd'hui d'appréhender avec un certain recul les difficultés potentiellement rencontrées dans ce type de démarche, notamment en ce qui concerne la gestion du changement. Je considère par exemple indissociables la pérennité des résultats d’une démarche Lean et l’appropriation des méthodes par ses acteurs.



Enfin, cette expertise technique a été complétée par une expertise managériale. En effet, j'ai encadré une équipe de consultants pour le compte d'un grand groupe de l'agro-alimentaire et coordonné l'ensemble des activités de conseil et de formation.



Depuis février 2016, je suis donc coordinateur World Class Manufacturing au sein de Tetra Pak Closures France.



Mes compétences :

Lean

Production

Amélioration continue

Maintenance

TPM

WCM

Qualité