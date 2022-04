Antoine LE FAUCHEUR

Ma formation en alternance de production imprimée suivie d’un BTS en industries graphiques et d’une licence professionnelle en packaging (FS Pack) me donnent une bonne connaissance de l’ensemble de la chaîne graphique, de l’entreprise et du travail en équipe.



La licence professionnelle FS Pack que j'ai effectuée ainsi que mes expériences en PAO et bureau d’études packaging m’ont permis de développer mes qualités conceptuelles et mes connaissances sur les matériaux. J’ai réalisé différentes études et créé des catalogues, brochures, affiches, emballages et PLV dans le cadre de nombreux projets sur les logiciels ArtiosCad, Picador, Illustrator, InDesign et Photoshop, ainsi que du montage d'imposition et de la préparation d'éléments à la production.



Actuellement infographiste sur l'île de la Réunion, je suis en charge de créer des maquettes (affiches, flyers, panneaux, enseignes...), et également responsable des impressions sur traceur (vinyle principalement).



Mes compétences :

Assimilation complète de la chaîne graphique

Conception de maquette sur carton

Log CAO : Artios CAD et Picador

Tests en labo matériaux

Log : PAO Illustrator, InDesign, Photoshop

Propriétés différents matériaux

Log pré-presse : ArtPro, Preps