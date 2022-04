Antoine LEGRAND

Avutann est un cabinet de conseil parisien et turinois fondé en 2004. Nous travaillons les dynamiques systémiques, apparentes et sous-jacentes, et l’apprentissage par l’expérience. Notre approche est imprégnée du principe de terrain, nos interventions sont toujours a-façon et peuvent se regrouper autour de trois pôles :



1) Accompagnement individuel et collectif de dirigeants et leurs équipes : prise de rôle, développement du leadership, exercice de l’autorité.



2) Diagnostics stratégiques et Audits de climat interne : travail sur les cultures et les valeurs des entreprises et conflits internes au système, particulièrement lors des phases de transition : réorganisation, succession, périodes post-acquisition.



3) Relations internationales et interculturelles : sur la base de nos origines et parcours, nous proposons des interventions spécifiques liées à ces questions.



Nous avons également traduit notre expérience dans plusieurs formations et modules d’accompagnement de middle-management, intra et inter-entreprises.





Nous venons de formations et métiers très divers : la finance, les ressources humaines, le droit, la sociologie, la psychopédagogie, l’histoire. Nous avons tous eu une solide expérience de management et nous sommes aussi issus de mondes et de cultures différents.



Cette diversité est très importante pour nous car elle nous donne l’opportunité de cultiver la différence, la mixité, la fertilisation et le désir : ces éléments nous permettent d’aider nos clients à développer leur propre originalité dans leur prise de rôle au sein de leur système.