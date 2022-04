Antoine LELIEVRE

Conseiller à la Sécurité pour le Transport de Matières Dangereuses



Fondateur de la société ANTOINE MARINE SARL voir site:



http://www.antoinemarine.com



Fondateur du Cabinet Conseil SODEXA-GUADELOUPE voir site



http://www.sodexa-guadeloupe.com





Maritime:



Capitaine 200 Yacht - Capitaine 200 voile

Chef de Quart Navigation Côtière 500 UMS

Technique Marine

Instructeur nautique

Capacité Médicale niveau 3

Qualification Avancée pour la lutte contre l'incendie

Formateur



Conseil risque technologique:



Conseiller à la sécurité pour le Transport de Matières Dangereuses

CACES

SST

Sauveteur

IPRP (dossier en cours)

Formateur



Tel 0690 34 20 60



Liste complète des diplômes et certificats:



BACCALAURÉAT, Série B (Economie et gestion)



Permis plaisance A, B, C et F



P.C.M. Marine Marchande (compétence machine 250 Kw) (250 Kw à l’hélice soit environ 500 Cv nominal)



Certificat de Capacité Marine Marchande (Patron Pêche et cabotage)



Brevet National de Secourisme, AFPSAM, SST, Médical 3 STCW



Certificat Général d'Opérateur radio(Officier radio à bord des navires de mer)



Brevet de Patron de Plaisance-Voile



Capitaine 200 voile STCW) (Voiliers jusqu'à 25 mètres environ)



Brevet de Patron de Petite Navigation



Capitaine 200 yacht STCW) (Navires et yachts jusqu'à 24 mètres environ)



Brevet de Chef de Quart Navigation Côtière 500 STCW, BAEERS, APRA, CQALCI (Officier de pont à bord des navires de mer)



CACES Grues Auxiliaires



Diplôme de compétence langue anglaise niveau 3. (Anglais commercial parlé et écrit) GRETA Guadeloupe



Plongée niveau 2



Permis de conduire ABC



B2i (Brevet Informatique et Internet)



Agent d’Escale Croisière (Tourisme Hôtellerie)



Agrément moniteur permis plaisance



Conseiller à la sécurité pour le Transport de Matières Dangereuses



IPRP (dossier en cours)





LANGUES



FRANCAIS / ANGLAIS courants parlés écrits technique et maritime



ESPAGNOL/ ITALIEN compris, parlés



ALLEMAND notions





Tabac : Non fumeur



