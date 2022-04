Antoine LEPLUS

DOMAINES DE COMPETENCES

• Définition et gestion de la politique d'achat et d’investissement.

• Définition des orientations stratégiques d'une structure (investissements, équipements, spécialisation, ...), participation à leur définition et suivi des budgets.

• Gestion de projets.

• Définition et suivi des objectifs de performance des achats et identification des axes de progress.

• Négociation avec les fournisseurs et analyse de la valeur.

• Gestion d’ateliers pluridisciplinaires et d’un centre de profit.

• Sourcing et veille technologique des produits et de la concurrence.

• Soutien après la vente..

• Recherche et exploitation dans les pays LOW COST (L.C.C).

• Mise en place d’indicateurs de gestion..

• Fixation et Respect du budget.

• Construction de la procédure budgétaire de l’année N+1..

• Management de projets de tableaux: de l’étude à la livraison chez les clients..

• Connaissance du milieux normative.



Mes compétences :

Architecture