Antoine LEROUX

Curieux, dynamique et enthousiaste, je suis fortement motivé par la négociation, le management et le travail en équipe. Fort de l’expérience acquise dans l’industrie automobile (Lean office et Lean manufacturing), je souhaite valoriser mes compétences et méthodes de travail au profit d’un nouveau challenge.



Ingénieur spécialisé en Conception Systémique de Produits de l’UTBM (réseau UTC), j’ai acquis une solide expérience dans le développement de Produit et le management de Projets. Travaillant depuis 10 ans dans un environnement 100% international au service de constructeurs aussi exigeant que BMW (série 5,6 et 7), je sais m’adapter facilement à différentes cultures de travail et systèmes d’informations complexes.



Mes compétences :

Anglais

Automobile

Chef de projet

Conception

Conception Produit

Dynamisme

Innovation

Leadership

Lean

lean manufacturing

Lean Office

Management

Management transversal

manufacturing

Qualité

Systémique