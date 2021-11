Antoine LEROY

Diplômé en tant qu'ingénieur de l'école d'ingénieur du CESI de Saint-Nazaire en septembre 2016, je commence ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur d'études chez ALTEN au mois d'octobre 2016.



Issue d'une formation d'ingénieur généraliste par apprentissage dispensée sur 3 ans je souhaite désormais pouvoir mettre à profit les différentes connaissances et compétences que j'ai pu acquérir en tant qu'ingénieur qualité.

Durant cet apprentissage effectué au sein de l'entreprise Halgand j'ai pu étendre mon panel de compétences grâce à ma position d'apprenti ingénieur Qualité. En charge de différents projet j'ai pu aiguiser mes compétences dans le management qualité (lean) la gestion de projet, le travail d'équipe, la communication, l'adaptabilité et l'autonomie.



La combinaison de mes études et de mon apprentissage m'a permis d’étoffer mes connaissances de différents normes comme l'ISO 9001 et plus particulièrement l'EN 9100 spécifique au domaine de l'aéronautique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Audit