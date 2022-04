Antoine LITZLER

Diplômé ingénieur en génie Informatique en 2007, le hasard et mes centres d'intéret m'ont amené à travailler pour l'association des amitiés asiatiques (AAA Paris), qui cherchait à engager un programme ambitieux de création de E-learning en ligne.



Ce travail m'a donné une grande indépendance et capacité de décision. Et m'a amené à travailler avec la technologie Flash ( Actionscript 2 et 3 ) et ses éléments connexes ( HTML/PHP/CSS... ).

J'ai quitté ce travail un temps pour essayer d'autres choses, mais faute d'avoir trouvé un poste intéressant et/ou accessible, je suis retourné à AAA Paris en février 2017.



Je cherche toujours à affiner mes compétences en dehors des heures de travail, à travers la création de mini-jeux vidéo en Flash et d'illustrations. J'essaye de mettre mes compétences au service du plaisir esthétique et intellectuel, que ce soit le mien ou celui de mes clients.



Je pense ainsi pouvoir offrir une solide compétence en informatique combinée à des bases d'illustration et de design, ce qui est toujours un plus dans le domaine des technologies Internet.



Mes compétences :

Actionscript

Anglais

Flash

Japonais

Web

Pédagogie

Illustration