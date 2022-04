Bonjour,



Aujourd'hui consultant en gestion applicative, je souhaite revenir et continuer à développer mes compétences dans le domaine de la gestion de projet et management transverse en gardant une réelle autonomie et de réelles responsabilités. Je ne recherche donc pas un poste d'exécutant mais bien un poste où je porte des sujets. Je suis aujourd'hui en recherche active d'emploi bien que je sois en CDI car je souhaite évoluer sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour moi. N'hésitez donc à me contacter pour un éventuel entretien.



Bien cordialement



Antoine Machefer



Mes compétences :

Gestion du risque

Gestion de projet

GANTT Project

Relationship

Mindjet

Microsoft Office

Gestion de la relation client

SAP FI

SAP CO

SAP

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Balanced scorecard

Management transverse

Conduite du changement