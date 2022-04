Antoine MARCHAND

Madame, Monsieur,



Actuellement à la recherche de nouvelle opportunités d’encadrement, je recherche équipe à manager et un chiffre d'affaires à faire progresser.



A travers mes différentes expériences dans le commerce, j’ai su m’adapter à la démarche de compétitivité inhérente de la distribution et je désire approfondir mes connaissances afin d’évoluer au sein de votre entreprise.



D’un naturel dynamique et organisé, j’ai une bonne capacité d’adaptation dans mon environnement de travail, de par mon expérience de manager dans la grande distribution, ce qui me permet d’atteindre les attentes et les exigences pour ce poste.



Véritable homme de terrain avec un excellent sens du commerce et du service client, je souhaite continuer à exprimer mon potentiel dans le domaine du commerce au service de votre enseigne et de sa clientèle.



C’est pourquoi, aujourd’hui, je souhaite offrir mes compétences à la disposition de votre magasin, en étant un acteur dans la progression du chiffre d’affaires, de la qualité au service de votre clientèle et de la gestion des équipes.



Je tiens à préciser que je suis disponible de suite et mobile sur la France, même les DOM TOM. Mes coordonnées sont sur mon Curriculum vitae, donc n’hésitez pas à me contacter.