Antoine MARCHAND

Diplômé d’un Master 2 Management du Sport Professionnel, Option Communication à l'Université de Rouen, j’ai effectué ma dernière année d’étude en alternance avec la Fédération Française de Hockey sur Glace, dans le cadre de la validation de ce diplôme.



Mes compétences s'orientent vers la communication interne et externe, la planification et l'organisation d’événements et la veille internet (community management).



Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Communication interne et externe

Community management

Evénementiel

Gestion de projets

Management

Marketing

Plan de communication

Presse

Promotion

Publicité

Relations Presse

Sponsoring