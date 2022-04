Antoine MARTINEZ

Consultant SI au sein de la société LabWare depuis 2011, mes missions portent sur la mise en place du Lims LabWare, sa configuration et son paramétrage : la connexion d'instruments et de logiciels (ERP) au LIMS, l'importation de données, la configuration des rapports Crystal, la rédaction de la documentation technique, la réalisation des tests unitaires, la phase de validation du système et le suivi support après sa mise en place.



Mes principales missions se déroulent au sein des industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et les laboratoires de services.



Je suis à l'écoute du marché et ouvert à toutes propositions professionnelles aux alentours de la région Bordelaise de préférence, mais aussi dans la France entière.



Mes compétences :

SQL Server

LIMS

Crystal report

Base de données

Oracle

Postgresql

Gestion de projets

Access

HTML

Citrix

Scrum