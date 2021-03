Antoine VERDIER

Expérimenté en business development et offres de grands projets à l'international, je pilote les actions de développement commercial du réacteur nucléaire ATMEA1 à l'international, au sein de la Joint Venture franco-japonaise ATMEA (EDF et MHI). Je conçois, fais valider en France et au Japon, et mène l’exécution de plans d'actions commerciales destinées à la promotion du réacteur dans plusieurs pays en Europe, Amérique du Sud et Asie du Sud-Est:

- lobbying auprès des organismes publics locaux,

- participation à des conférences internationales,

- organisation de séminaires techniques et commerciaux,

- établissement de partenariats avec des industriels locaux majeurs en vue de coopérations techniques et commerciales.

Pour ces actions, je m'appuie sur les réseaux internationaux d'EDF et de MHI, et également avec les services des ambassades.



Ingénieur de formation, j'utilise mon expérience de:

- chef de projet d'abord, pour la mise en place et la gestion des plans d'actions commerciales dans le respect des budgets et des plannings

- directeur d'offres "grands projets" ayant la pratique des négociations commerciales internationales pour la sélection d'actions marketing pertinentes et efficaces pour des grands projets dans un environnement complexe et dans le domaine des hautes technologies.



Mes activités n'ont qu'un objectif: positionner notre produit en pole-position pour l'appel d 'offres à venir. En effet, mon expérience de Directeur d'offres de réacteurs nucléaires à l'international m'a appris que le travail de "préparation du terrain" avant l'offre était au moins aussi important que la phase de rédaction de l'offre.



Pour me contacter : ant.ver17@gmail.com

N'hésitez pas à me demander une mise en relation via Linkedin



Mes compétences :

Business

Business development

Commercial

Nucléaire

Vente