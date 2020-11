Antoine VIELLIARD

Professionnel de la communication commercial, je suis actuellement Conseiller Général de Haute-Savoie membre des commissions aménagement, développement durable et transfrontalier d'une part et transport d'autre part.



Je représente la Conseil Général de la Haute-Savoie au Conseil d'Administration de la technopôle d'Archamps, à celui de la Société d'Economie et de Développement de Haute-Savoie, au Groupement local de Coopération transfrontalière des transports publics du Genevois, au Projet d'Agglomération Grand Genève, au SYANE, aux collèges et hôpitaux du canton de St Julien en Genevois.



Si mes compétences vous intéressent, je peux être disponible de manière ponctuelle pour des durées limitées.



Mes compétences :

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Marketing stratégique

Marketing online

Marketing internet

Marketing digital

Marketing viral

Finance

Gestion de patrimoine

Communication

Animation d'équipe

Relation publique

Relation presse

Motivation d'équipe