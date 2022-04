Sylvain RAFTON

Que ceux qui y croient encore lèvent le doigt !!!



60% des salariés évaluent défavorablement le climat social en entreprise,*

65% des salariés se sentent exposés au stress au quotidien,*

58% des salariés jugent insuffisante la qualité managériale de leur entreprise,*

49% des salariés prennent peu de plaisir au quotidien dans leur entreprise,*

*(Source observatoire de la vie au travail Etude 2010).



Peut être pas si étonnant que cela que les français soient les premiers consommateurs d’antidépresseurs au Monde…



- (Re)créer du lien entre l’Homme et l’entreprise,

- Réconcilier ambitions Humaines et impératif de performance économique,

- (Ré) enchanter l’entreprise et les Hommes dans l’entreprise,

Voila ce qui est profondément inscrit dans notre ADN, ce qui nous anime et ce qui oriente notre action au quotidien.



Avant tout cabinet de convictions nous portons un regard sur :

Ce qui forge la réussite ou l’échec d’une groupe humain, d’un individu…

Ce qui crée la mobilisation, le mouvement, l’aventure ou au contraire la résistance, le blocage et la souffrance…

Ce qui génère la remise en cause, le développement ou au contraire la protection, la stagnation…



Nous croyons qu’il est encore possible de vivre de grandes aventures humaines en entreprise,

Nous croyons que même dans un contexte difficile, il y a moyen de progresser...de performer,

Nous croyons que ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, prime sur ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise,

Nous croyons qu’il n'y a pas de belles réussites...sans de belles relations,

Nous croyons que la motivation, le plaisir au quotidien est le carburant essentiel de la mise en mouvement.





Pour nous une ambition : « Réconcilier performance économique et ambitions Humaines…»

Et ainsi permettre :

- à l’entreprise de se développer,

- aux clients de trouver le produit/service, le prix et la relation attendue,

- aux Hommes de s’engager, de progresser et de se réaliser »



Nous intervenons dans des moments clés de leur développement, pour les aider à franchir un cap :



- Permettre aux Hommes de reprendre confiance en eux pour se réinsérer dans la vie professionnelle,

- Offrir une voie diplômante ou qualifiante permettant à des jeunes de trouver leur voie,

- Professionnaliser pour développer les compétences et les comportements attendus,

- Permettre à chacun de se révéler et de se réaliser sur le bon chemin,

- Renforcer la puissance de l’action managériale, pour favoriser l’engagement et la performance au quotidien,



… Telles sont les missions qui nous animent depuis plus de 20 ans maintenant.



Le Scarabée qui nous identifie symbolise le passage, la transformation accessible à tous qui permet à chacun de se réaliser, de se développer… de se révéler…

…d’Etre et de Devenir.





Si vous souhaitez partagez avec nous ces convictions, les faire partager à vos équipes, à vos managers rencontrons nous…



« Il n’y a pas que l’écologie qui puisse produire du développement durable…il y a aussi les relations Humaines… »



