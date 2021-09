Armelle NOLLET - DE BELIZAL

CLER Amour et Famille est une association Loi 1901 reconnue d'utilité publique.

Sa vocation : Accompagner toute personne dans sa vie affective et relationnelle.

Ses activités :

- accompagner les jeunes par l'éducation affective et sexuelle en établissements scolaires, les points écoutes, le soutien aux parents et adultes en responsabilité de jeunes...

- accompagner les couples et les familles par des entretiens d'aide, des sessions et parcours pour couples et parents...

Le conseil conjugal propose d'accompagner les couples traversant des difficultés afin de les aider à trouver un nouveau souffle.

La formation que j'ai suivie au Cler donne une large part à l'écoute et à la psychanalyse.

J'ai souhaité la compléter en me formant à la thérapie de couple IBCT, nouvelle approche du couple à la fois contextuelle et basée sur les émotions dont les leviers sont l'acceptation et le changement.

J'ai également suivi une formation à la thérapie familiale systémique au CEFA.





Mes compétences :

Accompagnement

Education

Psychologie

Relationnel