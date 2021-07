Armelle STOLTZ

"Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à avoir toujours les mêmes résultats" Henry Ford

Et vous, voulez vous améliorer vos résultats?



Avec plus de 3000 heures de coaching, 6 ans d'expatriation en Malaisie et 15 ans d'expérience RH dans l'automobile et l'Energie, j'accompagne:

- les dirigeants, managers et particuliers: à consolider leur confiance en eux, adapter leur leadership, définir leur stratégie, gérer leur stress

- les transition professionnelles à la prise de nouvelles responsabilités ou à la réorientation professionnelle

- les équipes: à créer de la cohésion, de l'engagement, à faire de leur diversité une richesse, et améliorer leurs résultats

- les managers à la posture coach en formant vos coachs internes



Le coaching c'est aussi et surtout se transformer pour performer.

Avec un coaching global centré sur la personne en tant qu'un tout, un coaching axé sur l'atteinte de résultats concrets, Sens & Résonance vous propose de faire de l'humain, l'acteur de sa réussite.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Formation professionnelle