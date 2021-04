Arnaud BERNARD

De formation ingénieur généraliste en biotechnologie (INSA de Lyon et de Toulouse), je me suis spécialisé dans le secteur de l'industrie agroalimentaire via une année de formation à l'INA-PG à Paris.



Mes expériences m'ont fait évoluer dans les secteurs de la panification induistrielle (biscuits -LU-, pain -PANAVI, DELIFRANCE-, viennoiserie et pâtisserie -PANAVI-) et des produits laitiers frais (fromage frais -DANONE- et yaourts -SLVO/LLO-, actuellement yaourts, fromages frais et desserts -YOPLAIT-).



Mes compétences :

Agroalimentaire

Ingénieur

Production