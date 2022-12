Arnaud DURAT

Après un BEP CAP cuisine, un BEP CAP pâtisserie, et un BTM pâtisserie, une expérience de 9 ans dans la pâtisserie artisanale haut de gamme.

Je me suis tourné vers la recherche et développement industrielle pour maîtriser la création d'un produit, de la recherche des ingrédients jusqu'à l'industrialisation finale.

Mes formations et mon expérience me permettent aujourd'hui de développer aussi bien en traiteur qu'en pâtisserie.

La passion du bon produit reste une propriété pour moi.



Mes compétences :

Marketing mix

Entrepreneur