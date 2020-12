Arnaud FOSSET

Formateur indépendant Animalerie depuis 15 ans, je me déplace au niveau national afin de dispenser des cycles de formation sur les dernières techniques afin de préparer sereinement les stagiaires à la préparation et la soutenance du Certificat de Capacité pour les espèces non domestiques.



Formateur SST (Sauveteur Secouriste du Travail) agréé INRS-CARSAT et FORPREV je me déplace dans toute la France pour dispenser les dernières techniques de secourisme en accord avec le référentiel national CARSAT, et l'appliquer dans le monde du travail et dans la mesure du possible aux risques dans les animaleries.



Faire le lien et mettre en place des actions de formation entre la direction, les équipes administratives et les formateurs en tant qu'ancien coordinateur pédagogique



Elaborer des produits de formation pour répondre aux professionnels et aux financeurs (Proposition de plan de formation, de devis et planification)

Créer et gérer la plateforme PLINE (plateforme de travail collaboratif et espace numérique de travail du réseau régional des MFR (PLINE))

Assurer le suivi pédagogique des apprenants (suivi, organisation, transmission des notes de CCF, animation de conseils de classe))

Mettre en place un dispositif de formation qualifiant en apprentissage et contrat de pro à partir d’un référentiel de formation (Bac Pro et BTSA)

Animer une équipe pédagogique lors d’ateliers de travail

Assurer le renouvellement du matériel pédagogique (renouvellement et mise en place du parc informatique)

Mettre en place des partenariats de formation (grands groupes) et

commerciaux (fournisseurs)

Animer des séquences de formation

Recruter et accueillir de futurs apprenants



Mes compétences :

Formation

Gestion de groupe

ECommerce

Microsoft Office

Audit

Secourisme

Sauveteur secouriste du travail