20 ans d'expérience dans la gestion marketing de gammes de produits manufacturés dans l'univers des fournitures de bureau puis du second œuvre bâtiment.

Aujourd'hui en charge de la sélection des fournisseurs et de la gestion de gammes de produits dans l'univers de la ventilation et de l'isolation technique chez un distributeur spécialisé B to B (18 agences)



Mes compétences :

Mix Marketing

Développement des ventes

Marketing

Gestion de projet

achats