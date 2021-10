Arnaud GUESDON

J'ai une importante connaissance dans les domaine maintenance, technique, production.



Mes divers postes m’ont permis de prendre l'entière mesure de divers fonctions ( responsable). En effet, j'ai pu effectuer et mettre en place du curatif, préventif, organiser l'animation des équipes, la réalisation des objectifs, définir le planning de travail de mes collaborateurs, gérer un budget, négocier les contrats avec les sous-traitants, seconder la direction…

Les divers postes que j ai occupés m’ont permis de conforter mon autonomie, mon leadership, mon relationnelles…



Les domaines (mécanique, électrotechnique, automatisme, management, analyse tableau de bord, hygiène sécurité et bien d’autres) sont des compétences que j’exerce depuis de nombreuses années dans divers secteur(ERP, industrie, logistique,..).



Mes compétences :

Automates

CACES

caces 9

Formation

Habilitation BR

Lotus

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Permis A

Permis A et B

PL7

PL7-pro

PL7Pro

PROGRAMME

Siemens

Step7

Télémécanique

zelio

Microsoft Access