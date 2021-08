Arnaud HENRY

Bonjour,



De formation Economiste de la construction,



Mes principales fonctions au sein de l'agence sont :

- De réaliser les études techniques et financières d'un projet,

- De réaliser les pièces écrites et parfois graphiques,

- Gérer les appels d'offres publics et privés,

- ACT,

- Suivi de chantier (planning, VISA, Direction technique).



Je maîtrise les logiciels suivants :

- Dessin : AUTOCAD, REVIT ARCHITECTURE,

- Presciptions : ATTIC,

- Suite Office,

- Gestion : Microsoft Project.



Mes compétences :

CCTP

Bâtiment

Construction

ERP

Architecture

Maîtrise d'ouvrage

Dessin