J'aime la Technique sous toutes ses formes, et l'amélioration continue au profit des utilisateurs.



J'ai orienté ma carrière vers la qualité data, l'automatisation des processusl et les projets IT d'industrie 4.0. Je me consacre à faciliter la réalisation de solutions globales, en mode agile, pour un meilleur pilotage décisionnel de l'entreprise. Je suis convaincu par la demarche Think Big, Start Small, Grow Fast.