Arnaud MALLEVAY

Poste recherché : Responsable/ Directeur Marketing

Autres fonctions : Marketing stratégique, Marketing digital, Marketing réseau, Trade marketing, Web marketing, Communication.



Créer, développer et promouvoir... En agence ou en entreprise depuis 20 ans, j'ai confirmé mon goût pour la stratégie, le développement commercial, marketing et produit ainsi que pour l'optimisation des médias et de la communication.



Gestionnaire en tant que dirigeant d'une TPE, porteur de projets stratégiques et opérationnels dans un contexte international au sein d'un équipementier automobile ou encore Manager d'équipes créatives en agence de publicité, j'ai acquis une expérience riche, un grand sens des responsabilités et une réelle polyvalence.



Appréciant les structures à taille humaine autant que les grands groupes, je propose mes compétences aux entreprises souhaitant optimiser leur mix marketing, lancer de nouvelles activités ou encore relever le challenge du marketing digital. Proactif, je suis également un homme de conviction et de passion animé par des challenges ambitieux.



Sur un plan personnel, j'apprécie l'honnêteté, l'ouverture d'esprit. le travail collaboratif ; un aspect qui m'a beaucoup manqué ces dernières années et m'incite aujourd'hui à rechercher ce type de fonction. Un coaching professionnel récent auprès de l'EMCC Association Européenne de Coaching) m'incite également à suivre cette voie.



Ayant récemment cédé mon activité et souhaitant pleinement exprimer ces nouvelles compétences , je suis par conséquent en recherche active d'un nouveau challenge et disponible immédiatement.



Mes compétences :

Plan marketing / Plan de communication

ECommerce

Marketing opérationnel

Pilotage de projets

Communication externe et institutionnelle

International project management

Distribution Automobile

Produits techniques

Ecommerce Webmarketing

CMS open source

Communication interne

Ecommerce Medias

Communication évènementielle

Marketing online

Adwords

Marketing produit

Sourcing international

Marketing stratégique